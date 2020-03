Cristiano Ronaldo riabbraccia sua madre Maria Dolores: "Grato di averti di nuovo a casa"

"Mi sento davvero grato di avere mia mamma di nuovo a casa dall'ospedale, sulla via del recupero. Prendetevi cura delle vostre famiglie e dei vostri cari". Cristiano Ronaldo ha annunciato così il ritorno a casa della madre Maria Dolores, recentemente colpita da un ictus e ricoverata in ospedale, ma già fortunatamente sulla via del recupero. Questa la foto postata su Instagram dall'attaccante della Juventus, tornato nella sua Madeira proprio per assisterla: