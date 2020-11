Cristiano Ronaldo ribalta la Juventus e la trascina al ritorno alla vittoria

Due minuti e 6 secondi. Sono bastati questi pochi giri d’orologio a Cristiano Ronaldo per riprendersi la Juve e ripartire da dove aveva interrotto. L’ultima apparizione in maglia bianconera del portoghese era coincisa con una doppietta, salva risultato, sul campo della Roma. E con un’altra doppietta CR7 si è ripresentato al mondo del calcio e ai suoi fan, dopo i 19 giorni di isolamento domiciliare per via della positività al coronavirus riscontrata lo scorso 13 ottobre, ribaltando e trascinando una squadra fin lì ben arginata dallo Spezia: movimento, scatto sul filo del fuorigioco, dribbling e gol prima, cucchiaio dal dischetto poi. La Juventus, grazie al 4-1 dell’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” sui liguri allenati da Italiano, ritrova così la vittoria in campionato dopo i tre pareggi consecutivi sul campo fra Roma, Crotone e Hellas Verona.

MOSSA MCKENNIE - La gara aveva preso una piega positiva per i bianconeri nelle prime battute grazie al vantaggio siglato da Álvaro Morata, bravo a concretizzare una splendida triangolazione avviata da Danilo, rifinita da McKennie e chiusa, appunto, dallo spagnolo in appoggio. E proprio l’americano, vera sorpresa di formazione di coach Pirlo, ha dato grande vivacità alla manovra bianconera con i suoi inserimenti tra le linee alle spalle dei mediani avversari e con la sua verve. Diligente quando doveva ripiegare in copertura sull’esterno, puntuale e con buona qualità di passaggio quando si infilava tra le maglie avversarie. Una mossa decisiva ai fini del risultato finale oltre che dello sviluppo del piano gara immaginato nei giorni precedenti dallo staff bianconero. E poi il solito Morata, decisivo, e finalmente in posizione regolare, nello sbloccare l’incontro, nell’allungare la squadra e nel duettare con i compagni oltre che aprendo spazi per i loro inserimenti. Come quello di Rabiot, su imbeccata al bacio di Chiesa, che trova, in dribbling la gioia del gol. Diversi aspetti positivi, ma anche tante riflessioni sulla fase difensiva ancora tutta da registrare. Ma a Cesena c’era un solo risultato a disposizione: la vittoria. Che è arrivata e che permette di lavorare con maggiore serenità. E con un Cristiano Ronaldo, che fa tutta la differenza del mondo, in più.