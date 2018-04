Cristiano Ronaldo ringrazia i tifosi della Juve: "Omaggio incredibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus per l'omaggio e gli applausi scroscianti dopo la splendida rovesciata di ieri nella gara che i campioni d'Europa hanno vinto 3-0: "Ringrazio i tifosi della Juventus, il loro omaggio è stato un momento incredibile - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Quello che hanno fatto per me è stato fantastico, non era mai successo nella mia carriera e sono davvero felice".

Sulla partita, questo il pensiero del fuoriclasse portoghese: "Credo che quella del Real Madrid sia stata una gara fantastica, sono felice perché abbiamo segnato tre gol alla Juventus. Io ho aiutato la squadra, ho realizzato una doppietta ed è stata sicuramente una grande notte".