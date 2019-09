© foto di Federico De Luca

Clamoroso alla Scala di Milano: Cristiano Ronaldo, dopo aver disertato la premiazione del FIFA Best l'anno scorso a Londra, sarà assente anche questa sera nella prestigiosa cornice del più importante teatro meneghino. Non ci sono comunicazioni ufficiale sui motivi dell'assenza, probabilmente legata o almeno spiegabile con l'infortunio che ha portato il portoghese a non essere convocato per la prossima di campionato tra Juventus e Brescia.