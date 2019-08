© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TVI in Portogallo, nel corso della lunga intervista, Cristiano Ronaldo ha parlato anche di Lionel Messi. "Con lui ho un eccellente rapporto professionale. Non c'è dubbio che mi abbia reso un giocatore migliore, come io ho fatto per lui. Nel calcio e nello sport le rivalità sono salutari e io non posso che ammirare la carriera di Leo. Lui ha detto che gli spiace che abbia lasciato la Liga: perché la rivalità gli piaceva. Non è mai successo che andassi a cena con lui, ma in futuro potrebbe accadere. Non avrei nessun problema, poi è argentino come mia moglie", riporta Sportmediaset.