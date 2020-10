Cristiano Ronaldo, tweet in maglia bianconera: "Forza ragazzi! Fino alla fine, forza Juve"

Questa volta, nessun attacco ai tamponi. Via Twitter, a poco meno di tre ore dal fischio d'inizio di Juventus-Barcellona, Cristiano Ronaldo scrive ancora sui social per caricare i suoi compagni. "Forza ragazzi - è il messaggio del portoghese su Twitter, con tanto di video sul tapis roulant in maglia bianconera - Tutti insieme! Fino alla fine. In bocca al lupo, forza Juve".