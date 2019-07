Cristiano Ronaldo, un anno dopo. Estate da rivoluzione, ma stipendi alti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno fa, il 10 luglio 2018, la Juventus ufficializzava l'arrivo di Cristiano Ronaldo, per quello che doveva essere l'acquisto per arrivare fino in fondo in Champions League. Il portoghese ha fatto quello che ha potuto, stravincendo contro l'Atletico Madrid - 3-0 con sua tripletta - e firmando andata e ritorno contro l'Ajax. La sconfitta contro i lancieri non è certo colpa sua, ma va detto che l'obiettivo era quello di riportare la Coppa a Torino, dopo più di due decenni. Missione fallita e conseguente rivoluzione per questa estate.

TANTI ESUBERI - In bilico ci sono parecchi giocatori, da Joao Cancelo a Douglas Costa (che però con Sarri potrebbe rimanere) così come Khedira e, sorprendentemente, Matuidi. Il francese è stato messo sul mercato nei giorni scorsi, dopo l'arrivo di Rabiot e Ramsey. Gli stipendi stanno toccando quote altissime, intorno ai 300 milioni, e pure cedere è un problema. Evidente per Gonzalo Higuain, ma anche per la pattuglia dei "medi" che arrivano intorno ai 8-10 annui.

EFFETTO VOLANO - Quello che ha portato CR7, finora, non è possibile da valutare. E probabilmente sarà più semplice capirlo a settembre, quando sarà chiuso il primo bilancio post arrivo del portoghese. Quel che è certo è che sarà in rosso, a meno che le varie plusvalenze - da Audero a Cerri, passando per Mandragora e Orsolini - abbiano appianato le perdite.