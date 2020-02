Cristoforo: "La mia Fiorentina può battere la Juve. Chiesa-Castrovilli top"

© foto di Giacomo Morini

Intervista ai microfoni di FirenzeViola.it per Sebastián Cristóforo, appena ceduto dalla Fiorentina all'Eibar in prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista uruguaiano, tra i tanti temi trattati, ha presentato la sfida di domani con la Juventus, parlando anche della crescita dei due talenti Chiesa e Castrovilli: "Tutti alla Fiorentina sanno quanto significhi per la gente di Firenze il big match contro la Juventus. Spero che la squadra possa entrare in campo con l'approccio e la garra mostrata nelle ultime partite e che possa conquistare una bella vittoria. Non posso che augurare il meglio ai miei ex compagni, tiferò per loro! Sono sicuro che possono battere la Juve".

Vincere contro la Juve ridarebbe magari un senso al girone di ritorno: dove può arrivare in prospettiva questa Fiorentina secondo lei?

"La Fiorentina è una grande squadra, piena di talenti. Sono convinto che i miei ex compagni possano raggiungere qualsiasi obiettivo si propongano. La nuova proprietà ha portato tanto entusiasmo in estate e battere proprio la Juve domani potrebbe rappresentare una svolta importantissima in chiave presente e futura".

Domani in campo ci sarà anche il tanto chiacchierato Chiesa: crede che Federico possa diventare un top player?

"Conosciamo tutti il potenziale di Fede, non lo scopro certo io. L'unico che può porsi limiti è lui, Chiesa è cresciuto tantissimo in questi anni e può ancora migliorare altrettanto. Ha tutte le carte in regola per fare una carriera gloriosa".

Non solo Chiesa, tanti giovani promesse si stanno mettendo in mostra tra le mura del Franchi. Quale l'ha colpita di più?

"Gaetano Castrovilli. L'avevo già detto durante il ritiro di quest'estate e oggi posso confermarlo: Castrovilli ha le stimmate del predestinato, disegna calcio a tutto campo come pochi riescono a fare. Spero che possa rientrare presto e gli mando un forte abbraccio nel suo processo di guarigione".