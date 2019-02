Crnjar: "Boateng-Barça, grazie Sassuolo. Attenzione a Schiappacasse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edoardo Crnjar, procuratore, è stato intervistato da 'Sky' per parlare di Atletico Madrid-Juventus e non solo: "Non ritengo che l'Atletico sia una squadra in calo, queste sono le sue notti, le sue serate. La Juventus in questi anni ha costruito una squadra fortissima e hanno lo stesso tipo di carattere, sarà una grande partita".

A gennaio hai portato Boateng a Barcellona.

"Il merito è di Kevin-Prince che s'è meritato questa opportunità, il gioco del Sassuolo e il fatto che avesse dei precedenti in Spagna sono dettagli che hanno facilitato l'operazione. E' stata una cosa bella e piacevole".

Schiappacasse è appena arrivato a Parma.

"Non so se sarà subito protagonista, è un ragazzo molto giovane e potenzialmente molto forte. Il Sub-20 che ha fatto in Cile è stato uno dei migliori e il Parma credo sia il club giusto per il suo rilancio".