Croazia, Vrsaljko torna all'Inter: Dalic ha convocato Bartolec

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come preventivato anche dal ct Zlatko Dalic, Sime Vrsaljko non giocherà le prossime partite della Nazionale croata contro Inghilterra e Giordania e, così come Danilo D'Ambrosio, tornerà all'Inter. Il ct croato ha già provveduto alla sua sostituzione, convocando Karlo Bartolec del Nordsjaelland, alla prima chiamata in carriera. Lo riporta Fcinternews.it.