Crollo del titolo della Juve in Borsa: oggi -8%. Il peggiore di giornata a Piazza Affari

Crollo in Borsa del titolo della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League di ieri. In una seduta tendenzialmente stabile (indice FTSE MIB in rialzo dello 0,46%), il titolo del club bianconero ha chiuso con un calo dell’8% a 0,79 euro, sui minimi dall’inizio del mese di febbraio. Il titolo del club bianconero è stato il peggiore di giornata a Piazza Affari. Per quanto riguarda invece la capitalizzazione di mercato, il dato recita 1,05 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,14 miliardi della giornata di ieri (-90 milioni).