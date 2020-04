Crollo del valore dei calciatori? Giuntoli: "I top player continueranno a costare tanto"

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky', il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli s'è soffermato anche sul valore dei calciatori, che potrebbe subire una brusca decrescita dopo questa crisi: "Per i grandi campioni non credo ci saranno sconti, per loro non ci sarà nessun problema nel trovare una squadra che possa mettere tanti soldi".