Crollo in borsa e botteghini chiusi. Quanto costano le porte chiuse ai club italiani

La decisione di chiudere gli stadi italiani al pubblico, spiega la Repubblica, inciderà tanto sulle casse delle società di Serie A. Per esempio la Juventus in borsa ha perso il 10% in una settimana (il 3,55% solo ieri), bruciando 130 milioni di euro del suo valore. La Roma nell'arco della settimana è invece in perdita del 9%. La Lazio, prima in classifica in campionato, arriva addirittura al 14%. E il motivo è presto detto: le entrate, in questo lasso di tempo, sono ferme. Mentre le uscite riguardano gli stipendi di giocatori, tecnici, magazzinieri, osservatori e via dicendo, oltre che bollette, affitti o mutui. Il valore è ovviamente diverso fra i club e quelli maggiormente colpiti sono proprio quelli che contano in modo importante sugli introiti generati dallo stadio: l'Allianz Stadium, per la Juventus, vale 70 milioni di euro l'anno. Per la Roma 66, per l'Inter 45, per il Sassuolo 3 e per il Brescia 1,8.