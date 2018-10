Crollo Lazio, 7 gol subiti in 180': stesso numero nei 7 match precedenti

© foto di Federico Gaetano

Serata da dimenticare per la Lazio in Europa League. La formazione di Simone Inzaghi nelle ultime due gare ufficiali (contro Roma ed Eintracht Francoforte) ha incassato sette gol, tanti quanti - secondo le statistiche pubblicate dal profilo Twitter OptaPaolo - quelli subiti in tutte le altre sette partite stagionali. Un crollo, quello della squadra biancoceleste. Ma non è tutto, perché è già la seconda volta che la Lazio riceve due cartellini rossi in partite ufficiali nel 2018 (l'altra nel maggio scorso contro l'Inter, in Serie A, con la sconfitta costata poi la qualificazione in Champions League).