Crotone, ag. Simy: "I napoletani lo hanno ringraziato. Si fa trovare pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sam Udegbunam, agente dell'attaccante del Crotone Simy, ha parlato a Radio Crc dopo la rovesciata del suo assistito che ha fermato la Juventus allo Scida: "Ha ricevuto tanti messaggi di ringraziamento dei tifosi napoletani. Ma lui non pensa ad aver riaperto il campionato. Anzi, se gli chiedete chi è primo o secondo nemmeno lo sa. Sta benissimo, da Dio. È un ragazzo umile ed ha voglia di imparare, anche quando non gioca. Lavora sodo, in silenzio, e si fa trovare sempre pronto. Ieri è stato ripagato alla grande. Nessuno immaginava che il Crotone potesse strappare un punto alla Juventus. Il futuro? Sarà ancora a Crotone, abbiamo un contratto (fino al 2019 ndr). Adesso parliamo di salvezza, viene prima la squadra e poi il singolo".