Crotone, Ajeti: "Io centrocampista? Sappiamo giocare tutti a calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rientrato a Crotone dopo aver vestito la maglia dell'Albania, Arlind Ajeti è pronto per tornare in campo con i pitagorici: "Sono contento di aver giocato una partita in più con la Nazionale. Ora sono qui, sono concentrato sulla prossima partita contro la Fiorentina".

Sul rientro anticipato.

"Avevo un giorno libero, ho fatto un viaggio lungo ma sono qui e sono a disposizione".

Sul nuovo ruolo di centrocampista.

"Ho fatto qualche allenamento, ma è la prima volta che gioco in questo ruolo. Sceglie il mister: siamo professionisti e sappiamo tutti giocare a calcio".

Sulla partita contro i viola.

"Tutte le partite sono uguali, vogliamo vincere e fare punti. Speriamo di fare una buona partita contro la Fiorentina".