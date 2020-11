Crotone-Atalanta 1-2, le pagelle: Muriel brilla, Ilicic stenta. Cordaz evita un passivo maggiore

CROTONE-ATALANTA 1-2 - 26', 38' Muriel (A); 40' Simy (C)

CROTONE

Cordaz 6,5 - Subito dopo l'inizio della sfida ingaggia un duello a distanza con Muriel, ottima la prima parata sul colombiano mentre non può nulla sui due gol successivi. Nella ripresa nega la gioia del gol a Malinovskyi tenendo in partita il Crotone.

Magallan 6 - Prova a tenere in piedi un reparto, quello difensivo, che va in estrema difficoltà ad ogni affondo dell'Atalanta. Prestazione muscolare per l'argentino ma non basta per evitare l'ennesima sconfitta.

Marrone 5 - Gara da dimenticare in fretta per il centrale dei pitagorici, una delle partite più complicate. Non perfetto in occasione del primo gol, sbaglia qualche disimpegno che favorisce l'Atalanta.

Luperto 5 - Affonda anche lui sotto gli attacchi bergamaschi. Una partita difficile per l'ex Napoli che viene aggirato con estrema facilità da Luis Muriel in occasione del primo gol del colombiano.

Pereira 5,5 - Mojica di oggi è un cliente comodo ma il portoghese è troppo contratto, non spinge praticamente mai sul versante di destra. Pochi errori invece in fase di non possesso ma paga un po' di timidezza sulla propria corsia. (Dal 78' Rispoli sv).

Zanellato 6 - Mantiene lo stesso livello di prestazione dall'inizio alla fine, sempre attento e concentrato in interdizione. Una buona notizia per i pitagorici potendo fare affidamento su uno degli uomini della promozione. (Dal 78' Siligardi sv).

Benali 5,5 - Vista l'assenza di Cigarini viene schierato nell'insolito ruolo di regista davanti alla difesa, non demerita in fase di possesso della sfera. Paga invece dal punto di vista difensivo, ha difficoltà con i movimenti di Gomez e Malinovskyi tra le linee.

Vulic 6 - Il serbo non parte decisamente bene, anzi per circa trenta minuti si vede pochissimo nell'economia del palleggio pitagorico. Con il passare dei minuti comincia a mostrare i muscoli, ci mette lo zampino sul gol di Simy.

Reca 6,5 - L'ex della sfida è uno dei migliori in campo per la squadra di Stroppa. Molto attivo lungo la corsia mancina, è sua la prima occasione della sfida per i pitagorici. Anche nel secondo tempo prova a spingere.

Messias 5 - Non conferma la buona prestazione sfoderata con il Cagliari, stavolta non riesce a rendersi pericoloso. Ha l'occasione per il pareggio sfruttando il regalo di Mojica ma si fa rimontare da Freuler.

Simy 6,5 - Ci mette nuovamente la firma il nigeriano, anche in una partita dove latitano i palloni giocabili in area di rigore avversaria. Sfrutta l'unica occasione della partita, freddo sotto porta.

Giovanni Stroppa 6 - Il Crotone rimane fanalino di coda ma, soprattutto nella ripresa, riesce a mettere in difficoltà l'Atalanta. Manda in campo Benali in posizione di regista, una mossa azzeccata a metà. Non ha uomini offensivi, l'ingresso di Siligardi non cambia il volume del reparto avanzato. Il suo Crotone esce comunque a testa alta.

ATALANTA

Sportiello 6 - E' bravo a non commettere fallo da rigore su Messias nel secondo tempo, tanti altri ci sarebbero cascati. Per il resto non viene tanto sollecitato dagli avversari.

Toloi 6 - E' sfortunato nel rimpallo che costa il gol dell'1-2, ma uno con la sua stessa voglia non si trova in campo. Nel finale soffre qualche dolorino, ma resta in campo stringendo i denti.

Romero 5,5 - Troppo irruento nel primo tempo, in cui viene graziato dall'arbitro. Nessuna grossa sbavatura comunque. Dal 74' Palomino s.v.

Djimsiti 6 - Nel primo tempo è impeccabile, nella ripresa soffre qualche inserimento alle sue spalle, non supportato dall'esterno.

Hateboer 6 - Il solito lavoro per 45', poi risente un po' della stanchezza e l'affaticamento gli causa anche un fastidio muscolare. Dal 69' Sutalo 6,5 - Entra molto bene, col giusto atteggiamento, aggredendo gli avversari su ogni pallone.

Freuler 7 - Un salvataggio che vale un gol nella ripresa su Messias. Prima, l'apporto offensivo con l'assist per il secondo gol di Muriel. Fondamentale, avanti e dietro: ora più che mai, visto che è l'unico sano del centrocampo atalantino.

Pasalic 6 - Comincia più sul centro-sinistra, poi si sposta a destra e trova più spazi.-

Mojica 5,5 - Una frazione di gioco sufficiente, poi un errore grossolano che manda in porta Messias e causa quasi la rete del pareggio. Con Gosens out, toccherà a lui anche col Liverpool.

Gomez 6,5 - Un po' più presente in area di rigore rispetto al solito e, soprattutto, perfetto nelle rifiniture per i compagni. Per il 'Papu' un solo tempo in campo, a disegnare calcio come al solito. Dal 46' Ilicic 5 - Fa le sue solite belle giocate grazie alla visione di gioco infinita, ma risulta troppo fumoso forse anche a causa di una condizione non ancora ottimale. Gli manca ancora il passo.

Malinovskyi 6,5 - E' dal suo sinistro che nascono le azioni più interessanti. Ha la straordinaria capacità di dosare sempre alla perfezione gli assist a ridosso dell'area di rigore: ne beneficia Muriel nel primo tempo. Più spento, come tutta l'Atalanta, nella ripresa. Chirurgico. Dall'89' Pessina s.v.

Muriel 7,5 - Un miracolo di Cordaz nei primi minuti gli fa pensare che il pomeriggio sia storto. Invece no, perché al terzo tentativo riesce a sbloccare il risultato e alla mezzora a regalarsi la doppietta. All'intervallo Gasperini lo richiama in panchina a rifiatare. Dal 46' Zapata 5,5 - Tutto il peso dell'attacco su di lui. Ha due occasioni, non riesce a sfruttarle: non da lui.

Gian Piero Gasperini 6 - Memore del k.o. contro la Sampdoria, cala il numero di rotazioni e cambia solo tre uomini. Così, nel primo tempo si rivede la vera Atalanta arrembante. All'intervallo, al fine di gestire le forze, sostituisce Muriel e Gomez, i migliori del primo tempo, e inevitabilmente ne risente, anche a causa della condizione così così di Ilicic. Ma in un periodo così ricco di impegni dimostra di saper tenere tutti sul pezzo.

