Crotone-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gomez non riposa, Zapata sì. Malinovskyi-Muriel dal 1'

vedi letture

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Anche per l'Atalanta, chiamata a scendere in campo alle 15 sul campo del Crotone. Di seguito le formazioni ufficiali di Crotone-Atalanta, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

In casa Crotone Marrone torna titolare in difesa, vincendo il ballottaggio su Golemic. Con Cigarini squalificato e Molina risultato positivo al coronavirus, sarà Benali a prendere le redini del gioco in mediana. Accanto a lui Vulic e Zanellato la spuntano su Petriccione per le due maglie disponibili. Reca e Pedro Pereira sugli esterni. In attacco Simy-Messias.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Simy, Messias. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo Henrique. Allenatore: Stroppa

In casa Atalanta, a tre giorni dalla sfida con il Liverpool, Gian Piero Gasperini attua un mini-turnover, cambiando soltanto tre uomini (e non sette come sabato scorso): Gosens, Ilicic e Zapata riposano, 'Papu' Gomez ancora no. In attacco con il capitano spazio a Maninovskyi e Muriel, mentre al posto dell'esterno tedesco altra chance per Mojica. In difesa Djimsiti e Toloi vincono i ballottaggi con Sutalo e Palomino, mentre in mediana spazio a Freuler-Pasalic, in virtù dell'assenza di de Roon.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Rossi, Gollini, Sutalo, Palomino, Lammers, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Miranchuk, Ilicic, Diallo, Zapata. Allenatore: Gasperini