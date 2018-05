Crotone, Barberis: "Con il Chievo per chiudere i giochi. Vogliamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Barberis, centrocampista del Crotone, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese in vista della gara contro il Chievo: "Prepariamo la partita sapendo che quella di domenica sarà fondamentale per la salvezza. Vogliamo farci trovare pronti per la sfida contro il Chievo e lavoriamo per questo. Sarà una battaglia perché anche loro avranno bisogno di punti ma con la giusta determinazione possiamo fare bene. Vogliamo vincere per tenere alto l'entusiasmo, mantenendo comunque i piedi per terra perché la gara del Bentegodi sarà molto difficile. sappiamo di avere una grande occasione per chiudere i giochi ma se anche non riusciremo a vincere sappiamo che ci saranno altre partite per centrare la salvezza".