© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Andrea Barberis, centrocampista del Crotone, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Perugia. "Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria per toglierci dalla zona bassa della classifica. Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo fatto una partita ordinata e abbiamo trovato il raddoppio alla fine. Abbiamo un unione di intenti diversa, adesso proviamo a finire al meglio. Noi cerchiamo di vincere più partite possibile, serve continuità di risultati. Io sto bene qui a Crotone".