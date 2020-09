Crotone, Barreca o Rojas del San Lorenzo per la fascia sinistra. Piace anche Paz per la difesa

Ultime sul mercato del Crotone direttamente da Sky Sport. La priorità è il terzino sinistro: piace Barreca, classe 1995 del Monaco, ma anche Gabriel Rojas – in prestito al Penarol dal San Lorenzo. C’è stato un incontro con l’agente dell’argentino per parlarne. Il primo della lista sarebbe Reca, che però l’Atalanta non intende cedere al momento. In arrivo in Italia l’agente di Nehuen Paz, difensore del Bologna: in agenda un incontro, si prova a chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore nella squadra neopromossa.