Crotone, Benali: "Bisogna crederci sempre, vogliamo salvarci"

Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha parlato a Sky Sport 24 delle possibilità di salvezza dei pitagorici: "Bisogna crederci, penso che questa piazza abbia visto l'anno scorso come non si debba mai smettere di crederci. La squadra c'è, le prestazioni ci sono: non c'è da parlare, ma da andare avanti".

Vi aspettano sei gare in trasferta e quattro fuori casa.

"No, abbiamo fatto tanti punti fuori casa. Fuori casa i nostri tifosi ci seguono, ci danno una grande mano, non cambia nulla".

Lo spirito dello spogliatoio?

"Sta bene, abbiamo voglia e fare, vogliamo fare punti".