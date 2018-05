Crotone, Capuano: "A Verona senza frenesia. Ci vorrà concentrazione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Capuano, difensore del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club pitagorico in vista della fondamentale sfida contro il Chievo: "Sarà una sfida importante, ci arriviamo nel migliore dei modi e non vediamo l’ora di scendere in campo domenica. Il Chievo ha tanta esperienza, ha cambiato allenatore da poco ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e daremo sicuramente filo da torcere. Non dobbiamo avere frenesia, ma stare attenti e concentrati per tutta la gara, senza pensare che con una vittoria saremmo matematicamente salvi. Dobbiamo giocare come sappiamo e seguire le indicazioni del mister, sperando di avere un pizzico di fortuna per mettere la partita nel verso giusto. Scenderemo in campo con entusiasmo, spero che i tifosi vengano in massa a sostenerci. Noi cercheremo di ripagarli come meritano".