Crotone, Capuano: "Con la Lazio è battaglia, pensiamo solo a noi"

© foto di Federico De Luca

Prima del match contro la Lazio, il giocatore del Crotone Marco Capuano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “E' sempre bello disputare match come questi. Abbiamo raddrizzato in un mese il campionato: abbiamo riaperto la lotta scudetto e quella salvezza. I biancocelesti meritano la Champions e noi la salvezza. Sarà una battaglia, però noi vogliamo ottenere una vittoria anche per il nostro pubblico che ci sostiene sempre. Noi dobbiamo pensare solamente a noi, vincendo oggi avremo un mezzo piede sulla salvezza; con tre punti in più in classifica oggi, l’obiettivo sarebbe più vicino, dopo penseremo alle altre formazioni”.