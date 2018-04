Crotone, Capuano: "E' stata una vittoria del gruppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Crotone Marco Capuano ha commentato il successo sul Bologna in zona mista: "L'importante era vincere. Loro hanno giocatori di qualità che spaccano il campo. Noi abbiamo sofferto e fatto la nostra partita. Tutti hanno corso, abbiamo lottato e sono contento per la difesa perchè non abbiamo subito gol. E' stata una vittoria del gruppo".