Crotone, Ceccherini chiama il pubblico: "Momento delicato, aiutateci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il sito ufficiale del Crotone, il difensore rossoblù Federico Ceccherini ha parlato del prossimo confronto di campionato contro il Bologna: "Siamo in un momento importante del campionato, domenica arriva il Bologna e siamo in ritiro per trovare la giusta concentrazione e i meccanismi che nelle ultime due uscite sono un po’ mancati, ci stiamo preparando al meglio. Abbiamo bisogno più che mai del nostro pubblico, come è successo lo scorso anno e come del resto fanno sempre, ci incitano e ci aiutano costantemente”.