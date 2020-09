Crotone, colpo in entrata per l'attacco. Vicino Denis Dragus dello Standard

Oltre a Cigarini, Rispoli e Vulic il Crotone presto potrebbe chiudere anche una quarta operazione. Si tratta, stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport di Denis Dragus, attaccante classe 1999 dello Standard Liegi. Sempre per il fronte offensivo in queste ore si cercherà di definire il tesseramento di Emmmanuel Riviere ex del Cosenza. Per l'attaccante pronto un biennale più opzione.