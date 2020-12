Crotone, con il Parma l'occasione per rientrare definitivamente in corsa per la salvezza

Quella di domani con il Parma sarà una gara fondamentale per il Crotone. Per due motivi: accorciare in classifica rispetto alle altre concorrenti alla salvezza nell'ultima giornata utile del 2020 e guadagnare qualche punto che, nell'ottica della riapertura del calciomercato, potrebbe magari invogliare qualche calciatore che sta trovando poco spazio in altre squadre ad accettare un'eventuale proposta della società pitagorica. Di mezzo, però, c'è un Parma organizzato e che dopo la sconfitta con la Juve vorrà chiudere al meglio l'anno solare. La formazione che sceglierà Stroppa è un vero e proprio rebus, la quarta partita in pochissimi giorni costringerà il tecnico a valutare anche in base alla condizione fisica dei suoi ragazzi. In molti ne hanno giocate tre e a Genova sono apparsi abbastanza sulle gambe. Potrebbe quindi scoccare l'ora di chi fino ad ora ha giocato meno, tra questi ci sono Rojas, Djidji e Riviere, ma anche Vulic che nelle ultime settimane era stato un po' messo da parte. Quella scesa in campo con la Samp è sembrata una squadra con una discreta organizzazione, ma senza fame. E il Crotone, in Serie A, non può permettersi un atteggiamento del genere. Domani, al di là del gioco, se i pitagorici vorranno davvero ottenere un risultato positivo dovranno mettere da parte il lato estetico, avendo in mente solo il risultato. Farlo con ferocia (sportiva, ovviamente). Senza, non si va da nessuna parte.