Crotone, contro la Juve di Pirlo ci vorrà la gara della vita

Inizia oggi una settimana di passione per il Crotone. Gli squali, ancora fermi al palo in campionato dopo le prime tre giornate, sabato sera affronteranno per la settima volta nella loro storia la Juventus. La speranza dei tifosi pitagorici è di assistere ad un epilogo simile a quello dell’ultimo incontro, datato 18 aprile 2018, quando una rovesciata di Simy regalò un punto alla squadra allora allenata da Zenga, che poi retrocessa più per demeriti propri che per bravura degli altri. Quello di Stroppa, per filosofia, è un modo di intendere il calcio molto più vicino a quello dell’ex portiere nell’Inter e della nazionale rispetto invece al sistema adottato da Davide Nicola negli anni della Serie A. Certamente anche sabato sera gli squali non si snatureranno, così come hanno fatto a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il tecnico rossoblù avrà qualche arma in più, come gli ultimi arrivati con il calciomercato, il giovane Rojas che dopo aver risolto qualche grana burocratica ha finalmente raggiunto l’Italia e qualche infortunato che sta lasciando l’infermeria e sarà presto disponibile.

Certo, con la Juve ci vorrà una vera e propria impresa, ci vorrà un Crotone perfetto, nella speranza che i bianconeri non vivano la loro giornata migliore. Ma ottenere un risultato positivo potrebbe svoltare la stagione dei rossoblù e questo è il primo stimolo per tentare in tutti i modi di iniziare a muovere la classifica proprio con i pluricampioni in carica.