Crotone, Crociata: "Che esperienza con l'Italia. Ora salviamoci"

Reduce dalle gare giocate con l'Italia Under 19, il centrocampista del Crotone Giovanni Crociata è pronto a tornare in campo con la maglia dei pitagorici: "È stata una bellissima esperienza, ringrazio il Crotone che mi ha dato questa possibilità. Ora prepariamo al meglio la gara contro la Fiorentina".

Con l'Italia non è andata benissimo.

"Peccato per i risultati. Però sono contento per me, per l'esordio contro la Repubblica Ceca".

Sugli obiettivi.

"Diamo il massimo ogni giorno per raggiungere i nostri risultati, ce la metteremo tutta".

Convocazione come soddisfazione personale.

"Devo tanto a tutti, a tutta la società, dal presidente al mister. Il mio obiettivo è quello della salvezza del Crotone, quelli personali poi verranno".