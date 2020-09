Crotone, da Cigarini a Rispoli: i colpi attesi nelle prossime ore

Quella di oggi dovrebbe essere una giornata cruciale per la stagione del Crotone, la terza della sua storia in Serie A. Ci sono diverse trattative in stato avanzato e alcuni colpi devono solo essere ufficializzati. E' atteso infatti il sì di Luca Cigarini, svincolatosi dal Cagliari, che a 34 anni ha voglia di prendere per mano gli squali in un ruolo fondamentale nello scacchiere di Stroppa. Sempre oggi è attesa l'ufficialità di Eduardo Enrique, centrocampista dello Sporting Lisbona, di Andrea Rispoli, proveniente dal Lecce, di Emmanuelle Riviere, svincolato dopo la sua prima esperienza italiana con il Cosenza e del giovane attaccante rumeno Denis Dragus dello Standard Liegi. Stroppa però ha bisogno di altri due esterni, i famosi “quinti di centrocampo” che si sono dimostrati decisivi della ricorsa alla Serie A. Nel mirino è finito Arkadius Reca, venticinquenne di proprietà del Sassuolo, ma non sono da escludere anche altri colpo a sorpresa. In difesa si continua a monitorare la situazione di Cristian Dell'Orco del Sassuolo e di Sebastiano Luperto, che quasi certamente partirà da Napoli per cercare maggiore spazio altrove. Tanti nomi per gli squali, con il diesse Peppe Ursino e il direttore generale Raffaele Vrenna che stanno raccogliendo quanto seminato nelle scorse settimane. Una volta perfezionati i prossimi colpi sarà il momento delle cessioni, potrebbero partire sia Gomelt che ragazzo come Zak Ruggiero, che ha mercato in Lega Pro e al quale serve minutaggio per proseguire il suo percorso di crescita.