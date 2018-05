Crotone, da Cordaz a Simy: le possibili conferme per tornare in A

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone fissa le basi per tornare in Serie A. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla formazione pitagorica, che punta a confermare alcuni calciatori che hanno lottato fino alla fine per la permanenza in A. Cordaz, Faraoni, Stoian, Budimir e Simy sono i calciatori che la dirigenza calabrese punta a trattenere.