Crotone, Djidji: "A settembre ho sconfitto il Covid. Ho scelto gli squali per dare una mano"

vedi letture

Intervistato dai canali ufficiali del Crotone, il difensore Koffi Djidji ha raccontato la sua lotta contro il Coronavirus e anche la sua scelta di lasciare il Torino per trasferirsi in Calabria: "Ho avuto il Covid a settembre e, dopo aver sconfitto il virus, sono arrivato a Crotone. Ho quindi dovuto iniziare a lavorare gradualmente, come da protocollo, prima da solo e da qualche settimana insieme ai miei nuovi compagni".

Cosa l'ha spinta ad accettare l’offerta del Crotone?

"Sono venuto qui per dare una mano alla squadra, questa è una buona occasione per me".