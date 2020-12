Crotone, dopo la prima vittoria la parola d'ordine è "continuità"

Finalmente un sorriso per il Crotone. La squadra di Stroppa contro lo Spezia aveva un solo risultato a disposizione: la vittoria. Ed è riuscita ad ottenerla, grazie ad una prestazione di grande concretezza e nel segno di Junior Messias, il giocatore più talentuoso a disposizione del tecnico pitagorico. Una doppietta, quella del brasiliano, alla quale si sono aggiunge le reti di Reca e dell'altro brasiliano Eduardo Henrique. Quattro gol non sono affatto pochi per una squadra che fino a quel momento ne aveva realizzato sei in totale. Stroppa prima del match non si era nascosto, dicendo che una vittoria avrebbe potuto segnare la svolta. Adesso, però, viene il bello: confermarsi. I pitagorici ci proveranno già domani sera in un altro scontro delicatissimo alla Dacia Arena, tenendo conto che ci saranno delle assenze pesanti, soprattutto in mezzo al campo. Rientrerà Petriccione dalla squalifica e questa per l'allenatore rossoblù è una buona notizia, ma saranno ancora out sia Cigarini che Benali. Nelle prossime tre partite il Crotone è obbligato a fare punti e cercherà di ottenere almeno un colpaccio esterno per rientrare davvero in corsa. In fondo anche nell'anno di Davide Nicola la prima vittoria arrivò all'undicesima giornata e tutti, ancora oggi, ricordano come andò a finire quella stagione.