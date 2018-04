Crotone, Faraoni: "Abbiamo fame di punti, ora pensiamo al Torino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Davide Faraoni, esterno del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Fctv della prossima sfida contro il Torino: "Abbiamo concesso i primi minuti agli avversari e non dobbiamo più ripetere questo errore. Ora non dobbiamo più pensare al passato. Abbiamo fame di punti, il nostro prossimo avversario ora si chiama Torino, non dobbiamo guardare agli altri ma solo a noi stessi e mettere il massimo della concentrazione".