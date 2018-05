Crotone, Faraoni: "I primi mesi sono stati duri. Darò tutto per la salvezza"

Fonte: fccrotone.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Siamo carichi e siamo pronti per la gara contro il Chievo, ma soprattutto siamo tranquilli perché è giusto andare in campo con la tranquillità. Sappiamo che anche loro hanno bisogno di punti per la salvezza quindi sarà sicuramente una bella gara e spero che alla fine festeggeremo noi". Esordisce così, prima dell’allenamento odierna, Davide Faraoni, uno dei giocatori più in forma del Crotone. "Sono molto contento, come hai detto tu mi sento in grande forma e voglio continuare così, soprattutto per la gara di domenica che non vogliamo sbagliare. I primi mesi sono stati duri ma ho avuto la fortuna di avere sempre vicino i compagni che mi hanno sempre sostenuto: sono sempre rimasto concentrato sul lavoro e darò tutto per ottenere la salvezza col Crotone. Serve la testa: rimanere sempre concentrati, umili, sempre sul pezzo fino all’ultimo minuto di recupero perché questa è la nostra forza. Vogliamo vincere per ottenere il nostro obiettivo, sarebbe il giusto premio per ciò che abbiamo fatto in questa stagione e vogliamo regalare questa grande gioia ai nostri tifosi che fra l’altro so che ci seguiranno in massa