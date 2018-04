Crotone, Faraoni: "Sempre stati sul pezzo, col Sassuolo fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Crotone Davide Faraoni ha commentato in mixed zone il successo contro l'Udinese: "Siamo stati sempre sul pezzo. Eravamo stretti e abbiamo sempre vinto le seconde palle e questo ci ha dato la possibilità di accorciare subito, di ripartire e fargli male. E' stato un gol importante per me e per il gruppo. Mi spiace, fra virgolette, di aver fatto gol all'Udinese ma ora penso solo al Crotone. Col Sassuolo dobbiamo fare una partita fondamentale".