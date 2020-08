Crotone, G. Vrenna annuncia sorprese dal mercato: "Aspettiamo risposte importanti"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna, impegnato, insieme al diesse Ursino e al direttore generale Raffaele Vrenna, nella ricerca dei tasselli mancanti da consegnare a Stroppa annuncia che a breve i tifosi pitagorici potranno accogliere nuovi giocatori: “Mercato? A breve ci saranno delle sorprese, non siamo assolutamente fermi e aspettiamo anche risposte importanti. Dovremo inventarci qualcosa come ogni anno, i mezzi delle squadre piccole sono quelli. Cercheremo di completare la rosa già nei prossimi giorni. L’obiettivo - aggiunge il patron dei pitagorici - è quello di salvarci con qualche giornata di anticipo. Terremo per noi i prezzi pregiati della rosa e andremo alla ricerca di calciatori in grado di sposare il progetto Crotone e di integrarsi nel più breve tempo possibile. Li cerchiamo come sempre anche all’estero”, ha detto ai microfoni di Sky.