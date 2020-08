Crotone, G. Vrenna: "Tre o quattro rinforzi di categoria. Benali e Simy resteranno con noi"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna intervistato da Rti Calabria ha parlato delle prossime mosse di mercato dopo la promozione in Serie A: “Resteranno 9/11 della scorsa stagione, tra cui Cordaz, Messias, Molina, Simy e anche Benali con il quale siamo in procinto di trovare l’accordo. Poi proveremo a rinforzare la rosa e renderla competiva con 3-4 giocatori di categoria. Riviere? Ci interessa. - continua Vrenna parlando poi del ritiro - Ci ritroveremo il 17 a Crotone per poi partire per la Sila dove rimarremo per 10 giorni a fare il ritiro. L’esperienza in serie A sicuramente l’abbiamo, questi anni ci hanno insegnato parecchio, le difficoltà ci saranno, come ovvio che sia, ma siamo pronti“.