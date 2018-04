Crotone, giorno storico. Accordo col Comune sul nuovo stadio: 2 ipotesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di oggi è un giorno storico per il futuro del calcio a Crotone. Questa mattina, infatti, il Football Club Crotone e il Comune di Crotone hanno trovato i punti di contatto per la realizzazione del nuovo stadio: un vero e proprio gioiello da 18 mila posti.

All’incontro erano presenti il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna, il segretario generale Emanuele Roberto e il responsabile dell’area legale Elio Manica; per il Comune erano presenti il sindaco Ugo Pugliese, l’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, l’assessore all’Urbanistica Salvatore De Luca, il dirigente di lavori pubblici Giuseppe Germinara e il segretario generale Pasquale Monea,

Per ora sono due ipotesi sul tavolo: la realizzazione nell’area del quartiere “trecento alloggi” e la bretella della strada statale 106, ma non sono le uniche. L’Amministrazione comunale verificherà la coerenza con le linee guida del nuovo Piano Strutturale Comunale. FC Crotone e Comune di Crotone concordano anche sulla possibilità della realizzazione di un centro polisportivo con ricadute sociali per tutta la città.

Indipendentemente dalla scelta futura è fondamentale assicurare lo spazio temporale per la definizione del progetto e la sua realizzazione in considerazione dell’attuale vincolo da parte del Ministero dei Beni Culturali relativo all’attuale stadio Ezio Scida che scade a luglio 2018.

Le parti si sono determinate nel predisporre una istanza di concessione di una nuova autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali relativa allo “Scida” per avere i tempi tecnici per l’avvio della progettazione della nuova struttura.

Inoltre è stato determinata l’apertura di un tavolo dedicato per l’individuazione della tesi progettuale, la forma realizzativa e la struttura finanziaria.

Grande soddisfazione per gli esiti dell’incontro è stata espressa dal presidente Gianni Vrenna e dal Dg Raffaele Vrenna che da questo momento possono cominciare ad immaginare la nuova casa di tutti i tifosi del Crotone calcio.