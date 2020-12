Crotone, Golemic: "Contro l'Inter per fare punti. Lotteremo per mantenere la Serie A"

vedi letture

Vladimir Golemic, difensore del Crotone, ha parlato al sito ufficiale in vista della prossima sfida contro l'Inter: "Penso che per la nostra squadra il gruppo sia fondamentale e lo abbiamo mostrato anche in passato. Io lavoro per essere pronto ogni giorno e cerco di dare il massimo in qualsiasi ruolo".

La prossima sfida sarà contro l'Inter, come vi state preparando?

"Lavoriamo per fare punti. Queste partite sono le più belle che possiamo disputare. Dobbiamo essere attenti e mettere qualcosa in più per ottenere un risultato positivo".

Teme di più Lukaku o Lautaro?

"Sono entrambi fortissimi. Se giochiamo a livello di squadra possiamo fare una buona prestazione".

Quanto è importante provare a fare punti anche contro l'Inter?

"Ogni risultato può essere fondamentale per la salvezza. Ci sono tante partite e ogni punto può fare la differenza".

A livello calcistico, cosa pensi del 2020 che si sta per concludere?

"E' stato un anno bello da un punto di vista calcistico. Ci tenevamo per noi stessi e per la società. Adesso ci godiamo la Serie A, ma non è facile arrivare a questi livelli e gli sforzi devono essere ancora maggiori per mantenere la categoria. Mi auguro di finire questa stagione rimanendo in A".