Crotone, gruppo squadra oggi sottoposto a tamponi: nelle prossime ore i risultati

Giornata di tamponi in casa Crotone: oggi il gruppa squadra, come raccolto da TMW, si è sottoposto infatti ai test di rito in vista della sfida di sabato prossimo contro il Sassuolo. Ricordiamo che gli squali avevano fatto il loro esordio in questo campionato lo scorso 20 settembre proprio contro il Genoa, società che nelle ultime ore ha registrato ben 14 positivi al Covid.