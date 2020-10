Crotone, il presidente Vrenna: "Per battere la Juve servirà un'impresa. Per salvarci un miracolo"

Intervista concessa ai microfoni di 'Tuttojuve.com' da Gianni Vrenna, presidente di un Crotone che nel fine settimana affronterà proprio la Juventus campione d'Italia: "Per uscire indenni da questo match servirà un'impresa. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il 4-1 subito può dare un'idea di una squadra allo sbando, ma non è così. "Quando parliamo di Juventus parliamo sempre di una corazzata. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, per esempio Dybala. Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare. Lui è stato un grandissimo da giocatore, se in panchina dimostra la stessa bravura, la Juve ha fatto una grande operazione. Si tratta di una scommessa, quindi ci vuole tempo e pazienza. Se la dirigenza bianconera ha fatto questa scelta è consapevole che dovrà aspettare".

Sulla salvezza, questo il pensiero di Vrenna: "Ci sarà bisogno di un miracolo, come sempre. Noi siamo una piccola realtà del nostro calcio. La squadra è attrezzata in modo tale da lottare per la salvezza".