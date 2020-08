Crotone, il presidente Vrenna: "Sono tre i giocatori simbolo di questo ritorno in Serie A"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' per parlare della promozione in Serie A: "L'avevamo programmata e ci è riuscita questa promozione. E' una grande soddisfazione per una società piccola come la nostra".

Quale sarà il ruolo del Crotone in Serie A il prossimo anno?

"Il ruolo di una piccola, di una neopromossa. Speriamo di saperci inventare qualcosa e di poter allestire una squadra in grado di farci soffrire il meno possibile".

Ci sono giocatori simbolo di questo Crotone?

Dico Simy sicuramente, e poi Messias. Ci aggiungo anche il giovane Cuomo".