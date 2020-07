Crotone in Serie A! Stroppa, l'alfiere del bel calcio che si è guadagnato il palcoscenico più grande

Nell'anno in cui in Serie A si celebra il calcio verticale di Atalanta e Brescia assieme a quello palleggiato ma super offensivo del Sassuolo lo sbarco del Crotone di Giovanni Stroppa appare subito la giusta linea di prosecuzione. I calabresi con la vittoria sul Livorno ha staccato per la seconda volta nella sua storia il pass per la massima serie e una buona fetta del merito va proprio al tecnico di Mulazzano.

Il suo 3-5-2 ha regalato sia risultati che bel gioco e non è un caso che per molti il Crotone abbia proposto il miglior calcio della B per tutta la stagione. Simy, grazie a Stroppa, si è confermato essere bomber vero, Barberis centrocampista di geometrie e intelligenza (bravo il Monza a portarselo a casa con largo anticipo, ndr), Molina un assistman con i fiocchi dalla corsia destra, Messias la scommessa vinta fra mille incertezze e Marrone, l'ex gioiellino della Juventus, novello baluardo difensivo dopo metà carriera vissuta sulla linea mediana.

Adesso per Stroppa, però, arriva il bello. La conferma in Serie A. Sul palcoscenico più difficile di tutti. Nel campionato dove oggi il gioco d'attacco va per la maggiore. Anche perché, in fondo, il calcio è un gioco semplice: vince che segna un gol in più.