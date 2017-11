Crotone, Izco: "Siamo un gran gruppo, contro di noi sarà dura per tutti"

© foto di Federico De Luca

Sei punti nelle ultime due partite per il Crotone. Ai microfoni del sito ufficiale del club, Mariano Izco ha commentato il buon momento dei pitagorici: “Siamo un grande gruppo, siamo molto uniti e lo si vede in ogni allenamento e anche durante le partite, contro di noi sarà dura per tutti perché la nostra arma migliore è appunto la compattezza del gruppo".

Gli squali hanno goduto di 3 giorni di relax per ricaricare le batterie: “Abbiamo staccato un po’ la spina in questi giorni e oggi ci siamo rimessi a lavorare per preparare al meglio le prossime gare. Vincere 2 partite di fila in Serie A non è facile, ma sappiamo che basta perderne una per finire di nuovo in fondo, stiamo facendo un percorso positivo e dobbiamo continuare così senza mai perdere l’umiltà e la cultura del lavoro”.