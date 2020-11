Crotone: lavoro e umiltà, la ricetta per dare la svolta al campionato

Sei partite e un solo punto in classifica, con in mezzo l’eliminazione in Coppa Italia con la Spal. Il Crotone di Stroppa non sa più vincere, anche se ovviamente parliamo di una stagione decisamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Ai pitagorici serve una vittoria: per la classifica, per il morale e l’autostima. Contro l’Atalanta, soprattutto nel secondo tempo, si è visto un atteggiamento diverso, molto più umile, che ha tenuto conto della forza e della qualità dell’avversario che si aveva di fronte. E se Messias, al quale davvero non si può proprio dir nulla per impegno e per tutto ciò che sta facendo vedere anche in Serie A, fosse stato più scaltro ci sarebbe potuto scappare anche un punticino prezioso. Contro la squadra del grande ex Gian Piero Gasperini, che a Crotone ha ritrovato gran parte di quella famiglia che lo ha coccolato per tre anni, i pitagorici si sono calati nella parte nei secondi 45 minuti, anche perché nel primo tempo avevano regalato i “soliti” due gol con orrori difensivi che continuano a pesare come macigni. Pur mantenendo una propria identità e cercando di proporre un calcio sempre gradevole non si può non tener contro dell’avversario, soprattutto se paghi in termini tecnici e fisici. La cultura del lavoro non manca certo a Stroppa e al suo staff, il Crotone può solamente migliorare e un risultato positivo, magari già contro il Torino, potrebbe dare finalmente la svolta alla stagione di Cordaz e compagni.