Crotone-Lazio 0-1, Lulic sblocca la gara su calcio di rigore

Lazio in vantaggio a Crotone. Gol pesantissimo in chiave Champions League di Senad Lulic, che ha trasformato un calcio di rigore al 17' dopo un fallo in area di Ceccherini. Tante proteste da parte degli squali, col signor Mazzoleni che si è avvalso dell'aiuto del VAR per convalidare la sua decisione.