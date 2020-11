Crotone-Lazio, i convocati di Inzaghi: senza Strakosha ma con Luis Alberto e Immobile

A poche ore dalla discesa in campo a Crotone, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati per la gara, in attesa di comprendere l'entità dei danni causati dal nubifragio di questa notte. Sui canali ufficiali del club biancoceleste è stata pubblicato l'elenco dei 22 partiti per la Calabria:

Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina;

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.