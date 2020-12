Crotone, le prossime quattro gare per tornare a sperare nella salvezza

Spezia, Udinese, Sampdoria e Parma. Quattro gare per sperare di rientrare nella corsa salvezza. Dopo appena dieci partite il campionato del Crotone di Giovanni Stroppa, che continua a non essere in discussione, sembra già finito. Due miseri punticini racimolati fino ad ora, l'ultima squadra ad essersi abbattuta come un ciclone suo pitagorici è stata ieri il Napoli di Gattuso, che ha regolato Cordaz e compagni con un poker. Così come a Bologna la partita del Crotone dura solo un tempo, dopo l'espulsione di Petriccione ad inizio ripresa tutto diventa più facile per gli azzurri mentre i calabresi non aspettano altro che arrivi il triplice fischio. E sarà una settimana molto delicata per il tecnico rossoblù, che ha perso Benali per infortunio e dovrà inventarsi di sana pianta il centrocampo visto che Cigarini è ancora out. Stroppa si è detto convinto che la squadra, già sabato prossimo, “avrà quel quid” in più, affermando che il Crotone può ancora “centrare alla grande la salvezza”. Nelle prossime quattro gare i rossoblù dovranno portare a casa almeno due vittorie, cercando magari una striscia positiva che potrebbe davvero rimetterli in corsa. Qualcuno però continua proprio a non girare e Messias non può continuare a predicare nel deserto. Parte da lontanissimo, arriva poco lucido sotto porta e avrebbe bisogna di un giocatore che lo supporti davvero. Cosa che oggi non riesce a fare Simy, anche lui stanco visto che non ne ha saltata una. Sulla carta in avanti sono tutti recuperati, compreso Riviere. Sarà sabato il giorno buono per iniziare a vedere qualche cambiamento?